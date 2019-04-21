(Görüntülü) Elia Kazan'ın köyündeki tarihi kilisede yıkılma tehlikesi

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 1725 yılında ibadete açılan tarihi Agios Teodoros Rum Kilisesi, aradan geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Yıkılma tehlikesi de bulunan kilise restore edilmeyi bekliyor.



Merkez Melikgazi ilçesindeki Germir Mahallesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1590-1620 arasındaki çalkantılı döneminde, Celali isyanları sırasında yaşanan nüfus hareketinin sonucu olarak kuruldu. O zamanlar köy olan Germir'in ilk sakinleri Ermeniler iken, 1700 yılından sonraki tarihte Rum nüfus artmaya başladı. Rum nüfus, 1840'lı yıllarda Ermeni ve Türk nüfusunu aştı. Kayseri'de bölgenin 19'uncu yüzyıldaki en önemli eğitim merkezi durumuna gelen Germir'de aynı dönemde 2 büyük kilise inşa edildi. Kısmen yerin altında olan Aziz Teodoros Kilisesi 1725, 2 katlı bir çan kulesi olan Panagia Kilisesi ise 1837 yılında ibadete açıldı.



2 kilisenin bulunduğu mahalleye, özellikle yaz aylarında yabancı gruplar akın ediyor. Germir Mahallesi, 'Ben ne Rumum, ne Türk, ne de Amerikalı. Ben Anadoluluyum' diyen ünlü yönetmen Elia Kazan'ın ve ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın babaannesinin köyü olarak biliniyor.



O tarihten günümüze kadar gelen tarihi Agios Teodoros Rum Kilisesi, geçen zamanda bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Tarihi yapının duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Kilisenin içinin de defineciler tarafından kazılarak zarar verildiği görüldü. Tarihi kiliseye koruma tedbiri uygulanmaması ve günümüzde harabeye dönmesi tepki çekti. Yıkılma tehlikesi de bulunan kilise restore edilmeyi bekliyor.



Germir Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, mahallede 3 medeniyet bir arada yaşadığını söyleyerek, "Bunlar Ermeni, Rum ve Türkler. Gayet huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Çünkü gördüğünüz gibi burada 3 adet kilise, 2 adet de camimiz var. 3 medeniyetin bir arada yaşadığı dönemde Rumlar, Ermeniler ve Türkler kendine has ibadetini yaparmış. En ufak bir sıkıntı yaşanmamış. Sonrasında yaşanan savaşlar nedeniyle Ermeniler ve Rumlar göç ederken burada yaşayan Türkler, 'Gitmeyin biz sizi koruruz' demişler. Ancak Ermeni ve Rumlar kalmayarak gitmişler" dedi.



'SAHİPLERİ 5-6 MİLYON TL İSTİYOR'



Muhtar Kapısız, kilisenin bulunduğu alanın 30 hisseli özel mülk olduğunu söyleyerek, "Burası tapulu olarak şahıslara ait. Şahıs malı olduğu için de herhangi bir restorasyon işi gerçekleştirilemiyor. Burası atıl durumda kaldı. Yetkililer ilgi gösterip kamulaştırırlarsa ancak restore edilebilir. Benim girişimlerim bu konuda çaba vermedi. Şahıslarla yaptığım görüşmede yüksek miktarda para istediler. Burası eğer restore edilirse turizm cenneti bir mekân haline gelir. Bu kilisenin sahipleri ile görüştüğümüzde 5-6 milyon civarında bir para istediler. Bende bu konuyu Melikgazi Belediyemiz ile görüştüm. Onlarda miktarın çok yüksek olduğunu belirterek, bu parayı ödeyemeyeceklerini söylediler" diye konuştu.