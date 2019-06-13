Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıb. Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Yavuz (15) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Karaş (30) yönetimindeki 16 LTB 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Eren Yavuz ile arkasında bulunan Hamza Balantekin (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(Görüntülü) Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıb. Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi...
13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.