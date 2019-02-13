Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde Zeki Çevirgen'e ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kaynarca ve Ferizli'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yanarak, enkaz yığınına döndü. Çevirgen Ailesi'nin evde olmadığı sırada çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Elektrik kontağı 2 katlı evi kül etti
Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde Zeki Çevirgen'e ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı....
13 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.