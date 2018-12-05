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(Görüntülü) Elektrik akımına kapılan boyacı, yaşamını yitirdi

MERSİN'de, çalıştığı inşaatta demir çubukla elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak ağır yaralanan ve 29 gün önce tedavi için Gaziantep'e getirilen boyacı Ahmet Açar (25), kurtarılamadı. Olay, geçen 6 Kasım'da Mersin'in...

MERSİN'de, çalıştığı inşaatta demir çubukla elektrik tellerine temas edince akıma kapılarak ağır yaralanan ve 29 gün önce tedavi için Gaziantep'e getirilen boyacı Ahmet Açar (25), kurtarılamadı.

Olay, geçen 6 Kasım'da Mersin'in Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce evlenen Ahmet Açar, çalışmaya gittiği 2 katlı müstakil ev inşaatında boya yaparken, demir çubuk ile yanlışlıkla elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Açar, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınan Ahmet Açar, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Ahmet Açar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
 

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