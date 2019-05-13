(Görüntülü) Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Öztürk için tören

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'ne düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün (29) naaşı, Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik Cumartesi günü 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında dün akşam Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalındaki Kızılmescit Deresi'nden geçen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Öztürk'ün cenazesi, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Bugün öğle saatlerinde hastane morgundan alınan Öztürk için havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Tunceli İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı. Askerler tarafından cenaze aracından alınan şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu musalla taşına konuldu. Burada İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi. Askerler tarafından omuzlanan şehidin tabutu, uçağa taşındı ve toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.