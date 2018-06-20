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(Görüntülü) Elazığ'da hafif ticari araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza bugün öğlen saatlerinde Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda meydana geldi. Virajlı dağ yolunda seyir halinde olan 23 BA 693 plakalı...

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda meydana geldi. Virajlı dağ yolunda seyir halinde olan 23 BA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün aracın kontrolunu yitirmesi sonucu 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanıp demir yığını haline döneşen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar vatandaşlarınde destek verdiği kurtarma ekiplerinin çabasıyla uçurumdan çıkartıldı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise mucize eseri kazayı atlattıkları belirtildi.  Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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