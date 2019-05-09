Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da drone destekli operasyonda serada uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan bir serada uyuşturucu ekimi yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, drone destekli operasyon başlattı. Evin çevresi ve serada yapılan aramada, 95 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen hint kenevirleri imha edildi.
(Görüntülü) Elazığ'da drone'lu uyuşturucu operasyonu
Erkan BAY/ELAZIĞ,() - ELAZIĞ’da drone destekli operasyonda serada uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan bir serada uyuşturucu ekimi yapıldığı...
09 Mayıs 2019 Perşembe 12:56
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