(Görüntülü) Elazığ'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede
ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışma...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan çalışma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları suçlamasıyla Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 5 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.
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