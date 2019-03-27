ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, hareket ederek işyerinin vitrinine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Kaza, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 33 AUE plakalı otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Yolun karşısına geçerek merdivenden düşen otomobil, tatlıcının vitrinine çarparak durabildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken işyerinde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) El freni çekilmeyen otomobil işyerine çarptı
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, hareket ederek işyerinin vitrinine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu. Kaza, öğlen...
27 Mart 2019 Çarşamba 17:43
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