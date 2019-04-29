(Görüntülü) Ekmek arası uyuşturucu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı. 'Süpürme' isimli operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, lavaş ekmek arasından ve elektrik süpürgesinin torbasından çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 500 polisin katılımı ile hava destekli operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı 'Süpürme' kod adlı operasyonda, merkez Akdeniz ilçesine bağlı 4 mahalledeki 19 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.



Evlerin her köşesini dikkatle arayan polis, 2 kilo esrar, çok sayıda captagon, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Satıcıların uyuşturucuyu lavaş ekmeğin arasına ve elektrik süpürgesi içine sakladıkları saptanırken, bazı satıcıların da uyuşturucuları çevredeki portakal bahçelerine sakladığı, ödüllü Narkotik köpekleri, 'Eres', 'Tina', 'Kanas' ve 'Hernandes' tarafından belirlendi.



Emniyette sorguya alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

