(Görüntülü) 'Ejdarha Taşı'nda kaçak kazıya 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 'Ejderha Taşı'nın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Harput Mahallesi'nde bulunan ve ejderhaya benzetildiği için 'Ejderha Taşı' olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan kayanın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi olduğunu drone ile tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan F.K., M.Y. ve E.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu(KUDEB) tarafından koruma altına alınan kayanın çevresinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.