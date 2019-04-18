Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) 'Ejdarha Taşı'nda kaçak kazıya 3 gözaltı

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 'Ejderha Taşı'nın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Harput Mahallesi'nde...

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 'Ejderha Taşı'nın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından drone ile tespit edilerek, suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Harput Mahallesi'nde bulunan ve ejderhaya benzetildiği için 'Ejderha Taşı' olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan kayanın bulunduğu alanda kaçak kazı yapan 3 kişi olduğunu drone ile tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan F.K., M.Y. ve E.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu(KUDEB) tarafından koruma altına alınan kayanın çevresinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328