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(Görüntülü) Edremit Körfezi’nde tesisler günübirlik konaklamaya da açıldı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Bayram tatili nedeniyle haftalık rezervasyonlarda yeterli talep olmaması üzerine turizmciler, günübirlik konaklamak isteyen tatilcilere de...

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle beklenen yoğunluk oluşmadı. Bayram tatili nedeniyle haftalık rezervasyonlarda yeterli talep olmaması üzerine turizmciler, günübirlik konaklamak isteyen tatilcilere de tesislerini açtı.

Kuzey Ege'nin gözde turizm merkezi Edremit Körfezi’nde işletmeler kapılarını günübirlik konaklamalara açtı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde yaklaşık 30 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en az 5 günlük paket programlar sunan turizm işletmecileri, beklenen yoğunluğun oluşmaması üzerine günübirlik konaklamaları kabul etmeye başladı. Her yıl bayram tatillerinde kilitlenen E-87 yolunda da trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. Edremit’e bağlı Akçay, Güre ve Altınoluk mahallelerinin şehir girişlerinde kısa süreli yoğunluklar oluşuyor.

Akçay'da turizm işletmecisi Yahya Yavuz, tatilcilerin birkaç günlük konaklamalı şeklinde geldiğini belirterek, "Dolayısıyla buradan şu çıktı. Bu tatiller adı üstünde bayram tatili. İnsanlar öncelikle büyükleri ve yaşadığı şehirlerine, köylerine gidip, akabinde kalan sürelerini tatil amaçlı kullanmaya başladılar. Son birkaç yıldan beri fark etmiştik biz bunu. Tabii beklentilerimiz 9 günlük tatilde paket program satmak yönündeydi. Bunun dışında bir iki günlük konaklamalara kapalı tutuyorduk tesislerimizi. Bugün itibariyle de bunu açtık. Bir günlük, 2 günlük, maksimum 3 gün konaklamalı söz konusu. Bundan sonra da böyle olacağını düşünüyorum. Ramazan’dan çıkanlar öncelikle ise Kazdağları’nda mangal ve piknik yaptılar sonrasında da denize giriyorlar. Dolayısıyla tatil konsepti bu yıl maalesef böyle. Araç yoğunluğu bölgemizde yüksek. Ama bu yoğunluk tamamen insanların otel ve konaklama tesislerinin tercih etmelerinden kaynaklı yoğunluk değil. Balıkesir il merkezinden gelenler, Edremit ve bölgede yaşayan vatandaşların deniz kenarına akın etmesi ile oluşan bir yoğunluk. İş yerlerinin de bayram dolayısıyla kapalı olması, insanların sahillere ve Kazdağları’na akın etmesi bu yoğunluğu oluşturuyor" dedi.

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