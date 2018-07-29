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(Görüntülü) Edirne ve Tekirdağ'da yağmur etkili oldu (TAMAMI)

EDİRNE ve Tekirdağ'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İki kentte de köprülü kavşakları su bastı, araçlar yollarda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılırının ardından Edirne...

EDİRNE ve Tekirdağ'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. İki kentte de köprülü kavşakları su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılırının ardından Edirne ve Tekirdağ'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili oldu. Edirne'de zaman zaman yerini doluya bırakan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Kenti bazı cadde ve sokakları göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Giriş katlarındaki bazı işyerleri ve evleri de su bastı. Trafik ekipleri, suyla kapalı caddeleri trafiğe kapatırken, belediye ekipleri, cadde, ev ve işyerlerinde su tahliyesi yaptı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Tekirdağ'da etkili olan sağanak da yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bazı caddeler göle döndü. Araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı. 

Her iki kentte de belediye ve itfaiye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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