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(Görüntülü) Edirne'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti. Olay, İspat Cami Mahallesi Kocadere Göleti mevkiinde meydana geldi. Kocadere Göleti...

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), ()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti.

Olay, İspat Cami Mahallesi Kocadere Göleti mevkiinde meydana geldi. Kocadere Göleti mevkiindeki sulama kanalı yanında Ümit Güçin'i yerde hareketsiz şekilde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Güçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Güçin'in cebinde bir miktar bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu bulundu. 

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise uyuşturucu madde içmek için kullanılan ve 'şaşal' tabir edilen düzenek ile bir miktar bonzai ele geçirdi. Ümit Güçin'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ümit Güçin'in, geçen yıl Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne yatarak, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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