(Görüntülü) Düzce Polisi, 'şok uygulama' ile ceza yağdırdı

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş olaylarının yoğun olarak yaşandığı mahallelerin girişlerinde 'şok uygulama' yaptı. Uygulamada 388 kişiye GBT incelemesi yapıldı, 329 araç kontrol edildi. Araması olan 1 kişinin yakalandığı uygulamada 71 araca 59 bin 22 TL para cezası kesildi. 24 araç trafikten men edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, TEM, KOM ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, 'şok uygulamaya' imza attı. 'Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak, çevreye ve trafik güvenliğine zarar verenlere' yönelik yapılan uygulamada 388 kişiye GBT incelemesi yapıldı. Tehdit suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 329 aracık kontorl edildiği uygulamada 71 araca 59 bin 22 TL para cezası kesildi. 12 motosiklet, 11 otomobil ve 1 motorlu araç olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 kişiye de alkollü olarak araç kullanmaktan üçüncü kez işlem yapılarak, ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu. Uygulamaya İnsansız Hava Araçları Şubesi Müdürlüğü ekipleri de drone ile destek verdi. Uygulamadan kaçmaya çalışanlar, drone ile tespit edilerek, yakalandı.