(Görüntülü) Düzce'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı

DÜZCE’de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında iş insanlarının da olduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı, ‘Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanuna muhalefet’ suçlamasıyla tefecilik yapan, çek ve senetleri değerinin altında bozdukları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan takip sonrasında iş insanları M.Y., O.E. ve C.Ç. ile bu kişilere yardımcı olan V.D., H.K., L.M. ve C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.