(Görüntülü) Düzce'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Muncurlu Mahallesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Nihat Cöymen yönetmindeki 81 FP 494 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Cöymen otomobilde sıkışırken, yanındaki İlyas Işıldak ile Tarık Şen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cöymen, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Öte yandan, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine geldiği araç çamura saplandı. Bölgedekilerin yardımıyla saplandığı yerden kurtarılmaya çalışılan araç, ağır olduğu için içindeki su boşaltıldıktan sonra traktörle çekilerek çıkarıldı.