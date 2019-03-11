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(Görüntülü) Düz Dünya Derneği Başkanı'ndan 350 kişiye, 'hakaret'ten suç duyurusu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, 'düz dünya' teorisi nedeniyle sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdüğü 350 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Düz Dünya...

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da, Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, 'düz dünya' teorisi nedeniyle sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdüğü 350 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Düz Dünya Derneği Başkanı Özkan, sosyal medya platformlarında kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü yaklaşık 350 kişinin paylaşımlarını içeren ekran görüntülerini dosyalayıp, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Özkan, 'düz dünya' teorisine karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını savundu. Hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Doğukan Özkan, "Biz doğru düzgün fikirlerimizi savunuyoruz; ancak bizimle savaş içerisindeler. Bu neyin savaşı? Düzgün tartışacak olan varsa derneğimizin adresi belli. Madem bu kadar zekisiniz çıkın, teori üzerinde tartışalım. 1 yıldır bunu söylüyorum. Dünyanın küre olduğunu ispatlayana 50 bin TL para ödülü vereceğimi söylemiştim. 'Cahil' diyorlar, okuduğumuz okula kadar sövüyorlar. Mahkemeye vereceğimi defalarca söyledim. 'Versen ne olacak ki?' dediler, hukukla bile dalga geçtiler. Bu kadar agresif olmaya ne gerek var? 1 senedir gayet bilimsel olarak 'düz dünya' teorisini anlatıyoruz; ancak ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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