Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Dünyanın en yaşlı gazisinin evi alevlere teslim oldu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'dan geriye kalan iki katlı ev yanarak kül oldu. Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi...

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'dan geriye kalan iki katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak’ta bulunan iki katlı boş olan evde çıktı.  Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'a ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ihbarın ardından kısa sürede yangına müdahalede bulunduklarını belirterek, yangının ısınmak için ya da başka amaçla evi kullanmak isteyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaçmaz da yangını haber almasının ardından babasından hatıra kalan eve geldi. Turgut Kaçmaz, babasından kalma evin yanmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, 10 yıldır başka bir evde ikamet ettiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328