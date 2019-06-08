(Görüntülü) Dünyanın en yaşlı gazisinin evi alevlere teslim oldu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Hüseyin Kaçmaz'dan geriye kalan iki katlı ev yanarak kül oldu.



Yangın, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Gazi Hüseyin Kaçmaz Sokak’ta bulunan iki katlı boş olan evde çıktı. Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşırken 1994'te, 110 yaşındayken hayatını kaybeden Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'a ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ihbarın ardından kısa sürede yangına müdahalede bulunduklarını belirterek, yangının ısınmak için ya da başka amaçla evi kullanmak isteyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.



Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaçmaz da yangını haber almasının ardından babasından hatıra kalan eve geldi. Turgut Kaçmaz, babasından kalma evin yanmasından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, 10 yıldır başka bir evde ikamet ettiklerini söyledi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.