(Görüntülü) Dün soyduğu markete bugün de gidince yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir zincir marketin şubesinden dün yaklaşık 600 lira tutarında kaşar peyniri ve gıda maddesi çalan A.D. (34), aynı işyerine bugün yeniden gidince görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sırt çantasıyla dün markete gelen A.D., yaklaşık 600 lira tutarında kaşar peyniri ve gıda maddelerini çantaya doldurup, kayıplara karıştı. Marketteki hırsızlık görevliler tarafından fark edildi. Aynı markete bugün öğle saatlerinde yine gelen A.D., içerde dolaşmaya başladı. Bu sırada A.D'yi fark edip tanıyan görevliler, kapıyı kilitleyip durumu polise bildirdi. Kapının kapatıldığını gören A.D., açması için görevlinin kolunu sıkıp, kapıyı açmasını söyledi. Polis ekiplerinin kısa sürede gelmesi sonrasında A.D. gözaltına alındı. A.D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.