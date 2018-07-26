 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

(Görüntülü) Düğünde elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, Musa Demirpence (17) katıldığı düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlamasıyla ağır yaralandı. Olay, hafta sonu İmamağa Mahallesi 19103'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki boş arazide Merve ve Ferdi Avcı...

ADIYAMAN'da, Musa Demirpence (17) katıldığı düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlamasıyla ağır yaralandı.

Olay, hafta sonu İmamağa Mahallesi 19103'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki boş arazide Merve ve Ferdi Avcı çifti için düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine katılan davetlilerden Musa Demirpence, 4 katlı binanın en üst katının balkonunda havai fişek patlatmak istedi. Ancak Demirpence'nin bir anlık dalgınlığı ile havai fişek elinde patladı. Patlamanın şiddetiyle eli ve yüzü kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan genç, düğüne katılanlar tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328