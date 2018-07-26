(Görüntülü) Düğünde elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı

ADIYAMAN'da, Musa Demirpence (17) katıldığı düğünde atmak istediği havai fişeğin elinde patlamasıyla ağır yaralandı.



Olay, hafta sonu İmamağa Mahallesi 19103'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki boş arazide Merve ve Ferdi Avcı çifti için düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine katılan davetlilerden Musa Demirpence, 4 katlı binanın en üst katının balkonunda havai fişek patlatmak istedi. Ancak Demirpence'nin bir anlık dalgınlığı ile havai fişek elinde patladı. Patlamanın şiddetiyle eli ve yüzü kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan genç, düğüne katılanlar tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

