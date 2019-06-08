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(Görüntülü) Düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

DÜZCE’de, düğünde çıkan kavgada Ramazan Ç., bir kişiyi tabanca ile vurarak, 2 kişiyi de bıçaklayarak yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Ağa Mahallesi Ağalar Sokak’ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde Murat B. ile Ramazan...

DÜZCE’de, düğünde çıkan kavgada Ramazan Ç., bir kişiyi tabanca ile vurarak, 2 kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Ağa Mahallesi Ağalar Sokak’ta meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde Murat B. ile Ramazan Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Ç., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Murat B.'yi vurdu. Bunun üzerine İsmail B. ve Polat A. da kavgaya dahil olarak Ramazan Ç.'ye saldırdı. Ramazan Ç. bu kez İsmail B. ve Polat A.'yı da bıçakla yaraladı. Yaralanan Murat B., İsmail B. ve Polat A. vatandaşlar tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların yakınları Acil Servis önünde arbede çıkarınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Acil Servis önünde önlem aldı.

3 kişiyi yaralayan Ramazan Ç. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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