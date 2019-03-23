(Görüntülü) Düğün salonunun asma tavanı çöktü: 2 yaralı
ERZURUM'da, düğün salonunun asma tavanının çökmesiyle 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma...
23 Mart 2019 Cumartesi 21:01
ERZURUM'da, düğün salonunun asma tavanının çökmesiyle 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma tavan çöktü. Olay sırasında salondaki düğün salonu müdürü Erkan Savaş ile çalışanlardan Ümmet Çimen yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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