Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Görüntülü) Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, yaşamını yitirirken, çarpışma...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, yaşamını yitirirken, çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Azez'de, düğün konvoyunda makas atarak, giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, ters yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine savrulan daha sonra da yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise gelin ve damadın mutlu gününü görüntülemeye çalışan davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328