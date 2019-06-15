(Görüntülü) Düğün hazırlığı yapan genç motosiklet kazasında öldü

ANTALYA'da, motosikletle kaza yapan Necmettin Ürün (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Ürün'ün askerden yeni geldiği ve düğün hazırlığı yaptığı kaydedildi.



Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 10 Haziran'da Necmettin Ürün'ün kullandığı 07 MHK 94 plakalı motosiklet, Yahya Y.'nin kullandığı 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Necmettin Ürün, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından darbe alan Ürün, 12 Haziran Çarşamba günü beyin ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.



AÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Ürün, yoğun bakıma alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Necmettin Ürün, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi başta olmak üzere yakınları hastane bahçesine geldi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Necmettin Ürün'ün yaşamını yitirmesinden hastanelerin suçlu olduğunu öne sürdü.



Anne Perihan Ürün, oğlunun hastane hastane gezdirildiği için zaman kaybından ve yanlış teşhisten dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Oğlunun ilk götürüldüğü hastanede bilincinin yerinde olduğunu belirten anne Ürün, "Kolunda ve göğüs bölümünde sıyrıklar vardı. Oğlum su istedi, doktordan izin alıp, su verdik. Bilinci yerindeydi. 'Ben iyiyim, merak etmeyin' dedi. Ama beyin ameliyatı için buraya getirdiler ve öldü. Hastanelerden ve doktorlardan şikayetçiyim" dedi.



Kız kardeşi Deniz Ürün ise kardeşine yuva kurmak için hazırlık içinde olduklarını söyledi.



KARDEŞİ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ENGELLİ KALMIŞ



Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Necmettin Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Harun Ürün'ün "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.



ANNE VE BABA TEPKİ GÖSTERİP CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ



Morg girişi önünde cenazenin teslimi için bekleyen kalabalık, cenaze teslim sürecinin uzadığını belirterek, tepki gösterdi. Morg merdivenlerine bağırmaya başlayan baba Nurettin Ürün, hayvanların bile insanlardan daha kıymetli olduğunu söyledi. İşlemlerin çok uzadığını iddia eden Nurettin ve Perihan Ürün cenazeyi teslim almak istemediklerini belirterek, morgdan ayrıldı. Ailenin avukatlığının üstlenen Hadi Cin'in araya girmesinin ardından savcılık ve aile tekrar görüştürüldü. Ürün'ün cansız bedeni morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verilmesi için aileye teslim edildi. Necmettin Ürün'ün cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.