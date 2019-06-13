(Görüntülü) 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
KONYA'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu. Drift anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. 7 Haziran günü Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde...
13 Haziran 2019 Perşembe 11:03
KONYA'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu. Drift anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. 7 Haziran günü Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 42 CEM 05 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerinde drift attı. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü Ali B.'ye ‘drift yapmak’ suçundan 5 bin 10 lira para cezası verilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.