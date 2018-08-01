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(Görüntülü) Dövülüp dere yatağına atılan kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre Murat T. ve Halis Y., bisikletiyle evine giderken önünü kestikleri İsrafil Ç.'yi (40), tekme tokat dövüp dere yatağına attı. Yaralanan İsrafil Ç., hastanede tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheli...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre Murat T. ve Halis Y., bisikletiyle evine giderken önünü kestikleri İsrafil Ç.'yi (40), tekme tokat dövüp dere yatağına attı. Yaralanan İsrafil Ç., hastanede tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat T. ve Halis Y., Bedre Deresi yanındaki sanayi yolu üzerinden bisikletiyle evine gitmek isteyen İsrafil Ç.'nin önünü kesti. 2 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları İsrafil Ç.'yi iddiaya göre tekme tokat dövüp dere yatağına attı. Daha sonra Murat T., İsrafil Ç.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş edip arkadaşıyla birlikte kaçtı. Yaralanan, şans eseri kurşun isabet etmeyen İsrafil Ç., kendi imkanlarıyla yola çıktı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği İsrafil Ç., daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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