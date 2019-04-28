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(Görüntülü) Dolandırıcılık şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtıp telefonla ulaştığı N.Ç.'yi (88) ikinci kez dolandırmaya çalışan şüpheli M.T. (42), polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelenin, bahçıvan...

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtıp telefonla ulaştığı N.Ç.'yi (88) ikinci kez dolandırmaya çalışan şüpheli M.T. (42), polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelenin, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp randevu noktasında önlem alan polis ekiplerince yakalanma anı da polis kemarasına aneban yansıdı. 

İlçede, N.Ç. adlı kişi polisi arayarak, kendisini telefonla arayıp, savcı olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, kendisine yardımcı olmak için para istediğini ve belirttiği adrese 450 bin lira para bıraktığını belirterek yardım istedi. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın, en son görüştüğü kişinin yine kendisinden 100 bin lira istediğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeli giyindiği kıyafetlerle, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp söz konusu randevu yerinde önlem aldı. Şüpheli, buluştuğu N.Ç.'den parayı alacağı sırada temizlikçi ve bahçıvan görevlisi gibi davranan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan M.T. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öte yandan yakalanma anı da polis kamerası tarafından anbean görüntülenen şüphelinin, Samsun'da ünlü bir kebap ustası olduğu, borçlarından dolayı telefonla dolandırıcılık yönetimiyle para kazandığı belirtildi.  

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