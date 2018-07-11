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(Görüntülü) Doğumdan 3 saat sonra bebeğini emzirirken öldü

BURSA'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, kucağına aldığı bebeğini ilk kez emzirirken rahatsızlanan Meryem Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Merkez Nilüfer ilçesi Çaylı köyünde oturan Meryem Kaplan, önceki gün doğum sancıları...

BURSA'da, sezaryenle doğum yaptıktan 3 saat sonra, kucağına aldığı bebeğini ilk kez emzirirken rahatsızlanan Meryem Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Merkez Nilüfer ilçesi Çaylı köyünde oturan Meryem Kaplan, önceki gün doğum sancıları tutunca ailesi tarafından Zübeyde Hanım Doğumevi'ne getirildi. 7 yıllık evli olan Meryem Kaplan, ilk doğumunda olduğu gibi, yine sezaryenle ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Kaplan ameliyattan 3 saat sonra kucağına aldığı bebeğini emzirirken aniden fenalaştı. Hemen müdahale edilen Meryem Kaplan, tüm müdahalelerde karşın kurtarılamadı. Böbrek rahatsızlığı öne sürülen Meryem Kaplan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Meryem Kaplan'ın cenazesi, Çaylı köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan ailesini yasa boğan ölümle ilgili soruşturmaya başlandı.

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