(Görüntülü) Doğu Ekspresi'nin önüne atlayarak intihar etti

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yaşayan Yunus B.(48), Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin önüne atlayarak, yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Divriği ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tren yolu kenarında bekleyen Yunus B. kendisini Ankara -Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin önüne attı. Yunus B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu fark eden makinistler, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yolcuların şokunu yaşadığı intihar nedeniyle tren seferi bir süre durdu. Yapılan incelemelerin ardından Yunus B.'nin cenazesi, Divriği Sadık Özgür Hastanesi Morguna kaldırılacak. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.