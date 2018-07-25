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(Görüntülü) Doğalgaz tesisatını kontrol ederken akıma kapılık öldü

KONYA'da evinde yeni döşettiği doğalgaz tesisatını kontrol ederken elektrik akımına kapılan Şahin Avcu (60), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslanüzümcü Mahallesi Derman Sokak'ta meydana...

KONYA'da evinde yeni döşettiği doğalgaz tesisatını kontrol ederken elektrik akımına kapılan Şahin Avcu (60), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslanüzümcü Mahallesi Derman Sokak'ta meydana geldi. Şahin Avcu, evine yeni döşettiği, bahçede bulunan doğalgaz tesisatını kontrol etmek istedi. Bı sara doğalgaz borusuna dokunan Avcu, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Avcu'nun eşi, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Avcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Doğalgaz borusundaki elektrik kaçağının nereden kaynaklandığı da araştırılıyor.

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