DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI
(Görüntülü)DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI
DİYARBAKIR PLASTİK SU ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI, KENDİSİNİ BIÇAKLAYANDAN ÇOK CEZA ALDI
09 Haziran 2018 Cumartesi 11:45
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