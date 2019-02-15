(Görüntülü) Diyarbakır İzinsiz eylemde yaşanan gerginlikte, önce polis ardından da HDP'li Saliha Aydeniz kayıp düştü (2)
15 Şubat 2019 Cuma 12:58
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