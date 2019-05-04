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(Görüntülü) Diyarbakır'da tarihi köprüden nehre atladığı iddia edilen kadın aranıyor

DİYARBAKIR'da, iddiaya göre kimliği belirsiz kadın, tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne atladı. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Olay, gece saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine meydana geldi. Kimliği belirsiz...

DİYARBAKIR'da, iddiaya göre kimliği belirsiz kadın, tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne atladı. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, iddiaya göre Dicle Nehri'ne atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Suda sürüklendiği belirtilen kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırdı. Polis ise kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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