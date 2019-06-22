(Görüntülü) Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR’da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ahmede Hane Caddesi'ndeki Ceylan Park'ta karşılaşan 2 grup arasında iddiaya göre alacak yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucu çıkan kavgada, aynı gruptaki H.T. (42 ) ile S.Ş. (38) silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR’da alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.