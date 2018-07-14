(Görüntülü) Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:35
DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 10 AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 320 adet AK-47 Kaleşnikof mermisi, 1 araç telsizi, 2 el telsizi, 2 pusula, 2 ses kayıt cihazı, 2 hafıza kartı, 3 not defteri ile örgütsel doküman, 14 büyük boy pil bloğu, 1 telsiz mikrofonu, 25 metre elektrik kablosu, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 şemsiye, 1 panço, 7 kişisel bakım aparatı, 1 koli bandı, 1 küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçek yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram kahvaltılık çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ve 25 kilogram çay şekeri ele geçirdi. Tüp ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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