(Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist yakalandı

DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist yakalandı. Örgüt adına silah alıp, dağıtan ve örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, PKK'lı iki teröristin örgütü adına silah satın aldıkları, bu silahları şehir merkezlerinde faaliyet yürüten terör örgütü üyelerine dağıttıkları ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi. Haklarında arama ve yakalama kayıtları bulunmayan teröristlerin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Doktor' kod adını kullanan C.T ile 'Ferit' kod adını kullandığı belirlenen F.A. adlı teröristler yakalanarak gözaltına alındı. ​Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.