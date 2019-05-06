(Görüntülü) Diyarbakır'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinden Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NG 9260 plakalı otomobil, iddiaya göre...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48
DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinden Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 NG 9260 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yapan ve aynı yönde ilerleyen 23 HZ 148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kontrolden çıkan kamyonet, refüje çarparak yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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