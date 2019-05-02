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(Görüntülü) Diyarbakır'da öldürülen teröristlerin kullandığı sığınaklardaki malzemeler imha edildi

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde dün etkisiz hale getirilen, biri 'gri' kategorideki PKK'lı 2 kadın teröristin sağlandığı sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda gaz maskesi, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Dicle...

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde dün etkisiz hale getirilen, biri 'gri' kategorideki PKK'lı 2 kadın teröristin sağlandığı sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda gaz maskesi, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Dicle ilçe kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çatışmada, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar listesinde 300 bin lira ödülle 'gri' kategoride bulunan 'Viyanpirsus' kod adlı Şehriban Yönten ile İran uyruklu 'Didar Rojhilat' kod adlı Sabriye Reçber, ölü ele geçirildi. 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlenen kadın teröristlerin bölgede kullandığı sığınaklar da yapılan çalışmalarla tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, gaz maskesi, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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