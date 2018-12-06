(Görüntülü) Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde 5 adrese düzenlenen operasyonda 5'i kurusıkı 40 tabanca ve 434 fişek ile silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 5'i kurusıkı 40 tabanca, 76 şarjör, 111 kapsül, 6 Kalaşnikof piyade tüfeği el kundağı, 8 Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, Kalaşnikof piyade tüfeği sıfırlama aparatı, 9 ahşap tüfek dipçiği, 434 fişek, 34 tabanca namlusu, 5 iğne ve tetik tertibatı, 2 tüfek mekanizması, 7 tabanca namlu üst kapağı, 150 santimetre uzunluğunda namlu yapımında kullanılan 28 çelik boru ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada ise halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere, artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.