(Görüntülü) Diyarbakır'da izinsiz oturma eylemine 3 gözaltı
DİYARBAKIR'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, izinsiz eylem nedeniyle polis tarafından uyarıldı. Dağılmayan gruptaki 3 kişi gözaltına alındı. Koşuyolu...
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:00
DİYARBAKIR'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, izinsiz eylem nedeniyle polis tarafından uyarıldı. Dağılmayan gruptaki 3 kişi gözaltına alındı. Koşuyolu Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istedi. Parkta güvenlik önemi alan polisler, oturma eyleminin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya rağmen grup dağılmayınca, kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına alındı.
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