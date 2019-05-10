(Görüntülü) Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya müdahale: 1 yaralı
DİYARBAKIR'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek verme bahanesiyle izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba, polis basınçlı suyla müdahale etti. Bu sırada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Selahattin Eyyubi...
10 Mayıs 2019 Cuma 16:02
DİYARBAKIR'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek verme bahanesiyle izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba, polis basınçlı suyla müdahale etti. Bu sırada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Bağlar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde toplanan bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla cezaevlerinde açlık grevi başlatanlara destek vermek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, grubun açıklama yapmasına izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Grup, uyarılara rağmen dağılmayınca, polis tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalenin ardından grup dağıldı.
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