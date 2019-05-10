(Görüntülü) Diyarbakır'da hacizli araçları parçalayanlara operasyon: 4 gözaltı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden hacizli araçları Diyarbakır'da getirip, parçalara ayırarak satanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 araca ait parçalar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Diyarbakır'da ikamet eden 4 kişinin Türkiye’nin farklı illerinde hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan araçları, 3'üncü sanayi bölgesinde bulunan işyerlerinde parçalayarak sattıkları bilgi edindi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, batı illerinden gelen araçların sanayi bölgesinde bulunan 2 ayrı işyeri ve 1 konutta parçalanarak satıldığı, bu adreslerde farklı araçlara ait çok sayıda araç parçaları ile plakalarının olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 29'u hacizli yakalamalı araç, 4'ü trafikten men ve hak mahrumiyeti olan araçlara ait plaka ile üzerinde şase numaraları bulunan 67 motor, araç gövdesi ve kaporta aksamları parçalanmış şekilde ele geçirildi. Araçlar ve plakalar üzerinde yapılan incelemede, bazı araçların yediemin otoparkındaki araçlar olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.