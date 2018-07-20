(Görüntülü) Diyarbakır'da elektrik hatlarının yenilenmesi gerginliğe neden oldu

DİYARBAKIR'da Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarını yenilenmesi amacıyla yaptığı çalışmalara bazı kişiler tepki gösterince gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından alınan güvenlik önlemleri altında kazı çalışması yapıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bazı mahallelerde 25 yıllık elektrik hatlarının yenilenmesi için DEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı. Sokaklarda çalışmalarını bitiren ekipler, direklerin yerleştirilmesi için bölgeye iş makinesi çağırdı. Bazı mahalle sakinleri, iş makinelerinin mahalleye gelmesine tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin vatandaşları uzaklaştırdı. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında kazı çalışması yapıldı. '25 YILLIK ŞEBEKE YENİLENECEK' Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü, Şehitlik semtindeki mevcut şebekenin yaklaşık 25 yıllık olduğunu ve burada başlatılan çalışma ile eski şebekenin yenilenmesinin planlandığını bildirdi. Şebeke yenileme çalışmasının bir grup mahalle sakininin engellemesi yüzünden sık sık durduğu belirtilen açıklamada, "Mahalle sakinlerinin eski şebekelerinin yenilenmesi için yapılmakta olan çalışmaları engellemelerini anlamak mümkün değil. Kış mevsimi gelmeden 2018 yılı yatırım programına aldığımız bu çalışmayı tamamlamak ve buradaki abonelerimize kesintisiz elektrik vermek istiyoruz. Yapacağımız çalışma ile iletim hatları yer altına alınarak yeni bir elektrik şebekesi kurulacak. Dolayısıyla kayıt dışı kullanım da sona erecek. Enerji kalitesi ve buna bağlı arızalar da ortadan kalkacağından kesintiler de yaşanmayacak. Bazı kesimler artık sayaçlara müdahale edemeyecekleri için bu tür engellemeler yapıyor. Ancak çalışmaları tamamlamakta kararlıyız. Mahalle sakinlerinin, eski şebeke nedeniyle mağdur olmaması için ekiplerimizin yapacağı çalışmalara engel değil, yardımcı olmalarını bekliyoruz" denildi. FOTOĞRAFLI