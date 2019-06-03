Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

(Görüntülü) Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Diyarbakır...

VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çatışmada 1 teröristin öldürülmesinin ardından yapılan takip sonucu 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Haziran 2019 Pazartesi günü Lice ilçesi Bayırlı köyü Bilgin mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış, sağlanan temas sonucu 1 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Gece boyunca takibe devam edilmiş ve sabah saatlerinde yeniden temas sağlanarak 4 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: 

"İcra edilen operasyonda toplam 5 terörist, üzerlerinde bulunan M-16 tüfeği, Kalaşnikof tüfeği, tabanca, 2 el bombası, silahlara ait 189 fişek, 5 M-16 tüfeği şarjörü, Kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328