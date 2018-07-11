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(Görüntülü) Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kulp ilçesi Demirli...

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusundaki kırsal alanda saat 08.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, ayrıca 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 kalaşnikof şarjörü, 360 fişek, 1 el bombası, 1 el telsizi, 1 radyo, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği ve buna ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok sayıda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildi.

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