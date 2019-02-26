(Görüntülü) Diyarbakır'da 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa'ya sahte dolar...
26 Şubat 2019 Salı 12:14
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 26 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Sahte ABD dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
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