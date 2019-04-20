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(Görüntülü) Diyarbakır'da 1300 yıllık altın yazmalı kitap ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın yazmalı, dini motifli kitap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bismil ve Ergani ilçelerinde 3 kişi 1300 yıllık papirüs kağıdı üzerine altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi edindi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçin jandarma ekipleri, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü Bismil ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, Arap alfabesinde papirüs kağıdına altın yazmalı, 51 yaprak 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınırken, olayla 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri sürüyor.

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