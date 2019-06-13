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(Görüntülü) Diyarbakır'da 122 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122 bin 789 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Sivritepe Mahallesi bölgesinde yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün Dicle Nehri hattında belirlenen 5 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenleyen ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, 122 bin 789 kök Hint keneviri ve 2 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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