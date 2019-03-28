(Görüntülü) Dilencinin üzerinden 6 bin 455 TL çıktı 

ADANA, () - ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik uygulama kapsamında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ.'yi yakaladı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Aziz İ.'nin üzerinden dilenerek topladığı değerlendirilen 6 bin 455 TL çıktı. Zabıta paraya el koyarken Aziz İ., Kabahatler Kanunu'na göre 153 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.
ADANA, () - ADANA'da dilencilik yaparken yakalanan Aziz İ.'nin (82) üzerinden 6 bin 455 TL çıktı.